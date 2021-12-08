مال وأعمال

النفط يواصل مكاسبه ويرتفع 3% مع تراجع المخاوف تجاه أوميكرون

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وكالات – قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3%، بعد أن زادت 5% في اليوم السابق مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.

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يذكر أن أسعار النفط كانت قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

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وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار بما يعادل 3.2% إلى 75.44 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.56 دولار أو 3.7% عند التسوية إلى 72.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9% في الجلسة السابقة.

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وكانت مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا قد ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد.

وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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