مال وأعمال

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي واجتماع الفيدرالي

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وكالات – صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكي المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1782.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.3% عند التسوية إلى 1784.70 دولار للأونصة .

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.49 دولار للأونصة .

وارتفع البلاتين 1.75 إلى 953.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1845.45 دولار.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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