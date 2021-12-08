اقتصاد اليابان يتراجع 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث

وكالات _ انكمش اقتصاد اليابان في الربع الثالث 2021 بـ 3.6% على أساس سنوي و 0.9% على أساس فصلي، وذلك بسبب تراجع في استهلاك الفرد، والذي يشكل إحدى أساسيات معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي للدول.

هذا وتراجع استهلاك الفرد بـ 1.3%، معدلا من تراجع بـ 1.1%، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة مع تطورات جائحة كورونا.

ويذكر أن استهلاك الفرد يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.