مال وأعمال

اقتصاد اليابان يتراجع 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث

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وكالات _ انكمش اقتصاد اليابان في الربع الثالث 2021 بـ 3.6% على أساس سنوي و 0.9% على أساس فصلي، وذلك بسبب تراجع في استهلاك الفرد، والذي يشكل إحدى أساسيات معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي للدول.

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هذا وتراجع استهلاك الفرد بـ 1.3%، معدلا من تراجع بـ 1.1%، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة مع تطورات جائحة كورونا.

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ويذكر أن استهلاك الفرد يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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