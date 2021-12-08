وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها البحريني سبل تعزيز التعاون…

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عمق وتاريخية الروابط الثنائية والعلاقات المشتركة بين مصر ومملكة البحرين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير منظومة تعاون صناعي وتجاري وإستثماري تسهم فى تنمية إقتصادي البلدين وتصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدتها الوزيرة مع زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني والوفد المرافق له والتى تناولت عدد من ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة أن مملكة البحرين تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة المصرية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التى تربط مصرومملكة البحرين قيادةً وشعباً لمشروعات تعاون ملموسة تحقق التنمية والرخاء بكلا البلدين.

وأضافت جامع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى الخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والألومنيوم والبلاستيك .

وأشارت إلى أن ممكلة البحرين تحتل المرتبة الـ16 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصري حيث تساهم بمشروعات إستثمارية يبلغ رأسمالها 3 مليار و 286 مليون دولار وذلك في عدد 216 مشروعاً فى قطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية.

ونوه إلى أهمية العمل على الاستفادة من كافة المقومات الاقتصادية الكبيرة فى البلدين فى دفع منظومة التنمية بكل من مملكة البحرين ومصر.

وأشاد الزياني بالمشاركة المصرية المتميزة باكسبو 2020 بدبى والتى تنقل للعالم حضارة 7 آلاف عام وكذا الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مختلف المناحي الاقتصادية إلى جانب رؤيتها الطموحة للمستقبل، كما أشاد بفريق العمل بالجناح المصرى بالاكسبو والذى يقدم صورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر.