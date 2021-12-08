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سنتامين للتعدين: مراجعة منجم السكري تظهر أكبر احتياطيات من…

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وكالات _ أفادت شركة “سنتامين للتعدين”، اليوم الأربعاء، بأن مراجعة منجم السكري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشر سنوات.

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وقالت سنتامين، المدرجة في بورصة لندن، إن زيادة الاحتياطي بأكثر من مليون أونصة في منجم السكري تدعم خططها لإنتاج 500 ألف أونصة من الذهب سنويا في السنوات العشر المقبلة.

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ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر وأحد أكبر 10 مناجم في العالم، وتديره سنتامين وفقا لاتفاق وقع مع الحكومة المصرية.

ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكري لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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