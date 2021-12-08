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البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتس مستشارا جديدا خلفا…

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فرانس برس _ انتخب مجلس النواب الألماني اليوم الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارا، منهيا رسميا عهد أنجيلا ميركل الذي استمر 16 عاما.

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وحصل شولتس (63 عاما) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاج، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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