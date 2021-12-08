رئيس هيئة الاستثمار يبحث فرص التعاون المشترك مع ممثلي…

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عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عددًا من اللقاءات الرسمية مع ممثلي الوزارات المجرية لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في كافة القطاعات وذلك بحضور المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير مصر في دولة المجر.
والتقى رئيس التنفيذي هيئة الاستثمار، أثناء زيارته للعاصمة المجرية، بودابست، إستفان جو، نائب وزير الخارجية والتجارة، والدكتور كريستوف زابو، الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للصادرات المجرية وماريا ستارك، مديرة غرفة التجارة والصناعة المجرية.
وبحث عبد الوهاب مع الجانب المجري خطط تنمية وتقوية العلاقات الاستثمارية بين البلدين لتحقيق شراكة شاملة على المستوى الاستثماري، مما يعكس تطلعات وموارد كلا البلدين.
واستعرض الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الخطط الاستثمارية للجانب المجري، كما قدم شرحًا حول كافة الحوافز والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار لتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
واتفق الجانبان على تنظيم جولة تفقدية لرجال الأعمال المجريين في مصر، لبحث فرص الاستثمار على أرض الواقع،.
ودعا “عبدالوهاب” مجتمع الأعمال المجري لاستكشاف فرص الاستثمارات المُشتركة مع الشركات المصرية في أفريقيا، من أجل المنفعة المتبادلة لنقل التكنولوجيا الأوروبية إلى مصر وقارة أفريقيا، و خاصة في القطاعات التي تتمتع بها المجر بميزة تنافسية، مثل الأدوية والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومعالجة المياه، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبطاريات الكهربائية.
كما تم الاتفاق على أن تكون مصر منصة الشركات المجرية للاستثمار والتصدير إلى 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط، ترتبط دولها باتفاقات تجارية واستثمارية مع مصر.
كما اتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الاستثمار مع وكالة ترويج الصادرات، سبتمبر الماضي، والتي تنص على دعم الشركات المجرية الراغبة في تنفيذ مشروعات استثمارية بمصر.
جدير بالذكر أن الوكالة المجرية قد أطلقت برنامجا تحفيزيا جديدا لدعم الاستثمارات المجرية في الخارج مما يفتح مجالات جديدة للتعاون خاصة مع مصر.
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