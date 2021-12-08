كولدويل بانكر تتلقى 2000 طلب للاشتراك في برنامج حق الامتياز…

بكر بهجت – أعلنت شركة كولدويل بانكر – مصر، للاستثمار والتسويق العقاري، عن وصول عدد المتقدمين للاشتراك في برنامجها الجديد لمنح حق الامتياز التجاري “الفرنشايز” إلى 2000 متقدم، إلى جانب تعاونها مع شركتي ريدكون للتعمير وياسر البرقوقي كأول المنضمين إلى البرنامج.

وقالت الشركة، في بيان، إن إطلاق برنامج “حق الامتياز التجاري” يأتي تنفيذا لاستراتيجية كولدويل بانكر العالمية التي تركز على دعم وتطوير التسويق العقاري في مصر بما يتماشى مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية على المستويات كافة، وما توجهه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتستهدف كولدويل بانكر من هذا البرنامج إعداد جيل جديد من الخبراء العقاريين المحترفين القادرين على تقديم الاستشارات لجميع العملاء في جميع المحافظات المصرية، وتوفير فرص عمالة، وخلق فرص استثمارية جديدة توفر عائد مضمون على الاستثمار، وفق البيان.

وقال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة: “الاّن يشهد قطاع التسويق العقاري العديد من التطورات التي أدت إلى وضع أسس ومعايير جديدة بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

وأضاف عبد الله: “لقد بدأنا العمل في السوق المصرية منذ عشرين عاما، استطعنا خلالهم خلق جيل من الخبراء العقاريين القادرين على التفكير والتحليل واكتساب ثقة العملاء”.

وقال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر – مصر إن برنامج “حق الامتياز التجاري” يتيح فرصة الاستفادة من محفظة خدمات شركة كولدويل بانكر في مصر والتي تتضمن دراسات تسويقية، وتقييم الأصول، وخدمات رأس المال وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتسويق العقاري للمطور والعميل”.

وأكد شريف محمود، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر –مصر لحقوق امتياز العلامة التجارية (الفرنشايز)، أن شروط الالتحاق ببرنامج “حق الامتياز التجاري” تتمثل في وجود كيان قانوني للشركة بالإضافة إلى حد أدني من رأس المال المتفق عليه. وتسعى كولدويل بانكر من خلال البرنامج إلى تطوير سوق العقارات المصري.