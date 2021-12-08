- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وتجاوزت الأسعار هذا المستوى للمرة الأولى منذ 18 أكتوبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF في هولندا إلى 1225.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة نسبتها 9% عن سعر الإغلاق السابق.
وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة “جازبروم” الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى في قرابة شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.