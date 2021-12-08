مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى في قرابة شهرين

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وكالات _ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وتجاوزت الأسعار هذا المستوى للمرة الأولى منذ 18 أكتوبر الماضي.

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وارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF في هولندا إلى 1225.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة نسبتها 9% عن سعر الإغلاق السابق.

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وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة “جازبروم” الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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