مال وأعمال

ترانسمار تطلق خط شحن ملاحي جديد بين السعودية وجيبوتي

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أعلنت شركة “ترانسمار”، التابعة لمجموعة IACC القابضة، عن خطتها التوسعية في خدمات الشحن الملاحية، وذلك من خلال ربط مينائي جدة وجيبوتي، وهي الوجهة الثالثة الجديدة للشركة خلال سنة 2021.

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وتعزز هذه الخطوة من مكانة الشركة باعتبارها أحد أهم خطوط الحاويات الإقليمية والتي تغطي جميع الموانئ الرئيسية للبحر الأحمر، بما يدعم الدور الإقليمي لمصر والمملكة العربية السعودية بصفتهما مصدرين أساسيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وفي حديثه عن أهمية هذا المشروع، قال أحمد الأحول، المدير التجاري لشركة ترانسمار، أن إطلاق خط شحن ملاحي جديد يأتي تدعيما لمهمة ترانسمار في ربط وتسهيل التجارة، وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، كما يعد ربط ميناء جدة بميناء جيبوتي خطوة هامة في سبيل تعزيز صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات في المنطقة.

وأكد المدير التجاري أن شركة ترانسمار تلتزم بتسهيل وتعزيز التجارة في المنطقة، بما ينتج عنه خلق سلسلة توريد تتميز بالمرونة وإمكانية الاعتماد عليها، ولديها قدرة على الاستمرارية.

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أضاف أن أهدافنا تتماشى مع رؤية مصر والمملكة العربية السعودية 2030، وتسعى شركة ترانسمار أن تكون جزءً من النمو الاقتصادي والتنمية في كلا البلدين، كما اعتدنا منذ أكثر من أربعة عقود.

من جانبه، قال محمد صلاح، مدير شركة ترانسمار في السعودية: “نفخر كثيرًا بتمكنّا من تقديم هذه الخدمة الجديدة في جيبوتي، والتي ستكون متاحة أسبوعياً للربط بين جدة وجيبوتي؛ وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية والذي نعتز بتقديم خدماتنا إليه على مدار الثلاثة عقود الماضية”.

وعلى صعيدٍ آخر، تمثل إضافة ميناء جيبوتي في خدمات الخطوط الملاحية المرحلة الثالثة من الخطة التوسعية لشركة ترانسمار منذ بداية العام، بعد إضافة مينائي العقبة في الأردن والعين السخنة بمصر. ومن أجل تعزيز نمو الشركة، استثمرت ترانسمار في إضافة ما يزيد عن 4000 حاوية جديدة في عام 2021 ليصل إجمالي حجم أسطولها إلى 16000 حاوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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