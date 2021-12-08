إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى…

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020 في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو 2003.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وارتفاع مخزون الوقود

وفي سياق متصل، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقريرها الأسبوعي بشأن المخزنات البترولية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 240 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر إلى 432.9 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.7 مليون برميل.

وقالت إن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 219.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل إلى 126.6 مليون برميل، مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 329 ألف برميل يوميا إلى 4.23 مليون برميل يوميا.