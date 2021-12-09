مال وأعمال

محكمة أمريكية توقف تنفيذ أمر قضائي ضد آبل كان سيكلفها…

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وكالات – أوقفت محكمة استئناف أمريكية تنفيذ أمر قضائي ضد شركة آبل، كان سيجبرها بالسماح للمطورين بوضع روابط لاتاحة طرق الدفع الخارجية دون متجر التطبيقات الخاص بها.

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وتفاعل السهم بالارتفاع بأكثر من 2% بعد هذه الأنباء ليصل إلى قرابة 175 دولار، وسجلت القيمة السوقية للشركة مستوى تاريخيا عند 2.7 تريليون دولار.

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يذكر أن نتائج آبل في ربعها المالي الرابع من 2021 المنتهي بتاريخ 25 سبتمبر2021. قد حققت الشركة إيرادات قياسية في ربع سبتمبر بقيمة 83.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29% عن الربع الرابع من العام الماضي، كما وصل الدخل المخفف للسهم إلى 1.24 دولار.

يذكر أن التطبيقات المدرجة على متجر التطبيقات الذكية APPLE STORE قد حققت مبيعات بقيمة 72.15 مليار دولار أو 65% من إجمالي الإيرادات عبر متاجر التطبيقات الذكية والتي بلغت 111 مليار دولار العام الماضي بنمو سنوي 24%، وفقاً لتقرير حديث من “سينسور تاور”.

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واستحوذت الألعاب على 71% من إجمالي إيرادات التطبيقات الذكية في عام 2020، إذ حققت التطبيقات المتوافقة مع نظام iOS عوائد بقيمة 47.6 مليار دولار فيما حققت تطبيقات “غوغل بلاي” 31.9 مليار دولار.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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