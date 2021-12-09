مال وأعمال

بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لإنهاء مشتريات المركبات…

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وكالات – يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمرا تنفيذيا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول عام 2035.

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يذكر أن الحكومة الأمريكية تملك حوالي 600 ألف مركبة.

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وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيستهدف أيضا خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في كل مشتريات الحكومة الاتحادية في موعد لا يتجاوز عام 2050.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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