بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لإنهاء مشتريات المركبات…

وكالات – يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمرا تنفيذيا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول عام 2035. يذكر أن الحكومة الأمريكية تملك حوالي 600 ألف مركبة. وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيستهدف أيضا خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في كل مشتريات الحكومة الاتحادية في موعد لا يتجاوز عام 2050.

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