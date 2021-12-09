النفط يغلق مرتفعا مع انحسار المخاوف حيال تأثير أوميكرون على…

وكالات – أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة اليوم الأربعاء على ارتفاع لتحافظ على اتجاه إيجابي بينما أصبح المستثمرون أقل قلقا حيال تأثير متحور أوميكرون لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وعند التسوية، ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 38 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 75.82 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا، أو 0.43%، إلى 72.36 دولار للبرميل.

وصعد برنت حوالي 10% منذ أول ديسمبر بفعل توقعات بأن أوميكرون سيكون له تأثير محدود فقط على الطلب على النفط، بعد هبوط بنسبة 16% منذ 25 نوفمبر.

وتشير دراسات أولية إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما زالت فعالة ضد هذا المتحور.

وقال كومرتس بنك في مذكرة “حوالي ثلثي الهبوط السابق في الأسعار جرى تصحيحه… حتى الآن لا يوجد تأثير ملحوظ في إبطاء الطلب على النفط.”

ولم يكن هناك رد فعل يذكر للسوق على أرقام المخزونات البترولية الأسبوعية في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاضا أصغر من المتوقع في مخزونات النفط الخام وزيادة كبيرة أخرى في مجمل الإنتاج وهو ما يعطي مصداقية لتوقعات بأن المعروض سيزيد في الأشهر المقبلة.