الذهب يستقر بينما يبحث المستثمرون عن اتجاه من الفيدرالي…

وكالات – استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء إذ غطى تراجع الدولار على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما عمد المستثمرون إلى تصفية مراكزهم قبيل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر هذا الأسبوع.

وعند الساعة 1935 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1784.90 دولار للأونصة مرتفعا 0.05%، بعد أن تراجع من أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1792.90 دولار.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند التسوية 1785.50 دولار للأونصة، بلا تغير إلى حد كبير.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في (بلو لاين فيوتشرز) في شيكاغو “الضغط القوي الذي يتعرض له الذهب يأتي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، لكن الاتجاه الصعودي للعوائد محدود إلى حد كبير.”

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية وهو ما يقلل جاذبية المعدن النفيس. ومن ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستريبل إن الذهب محصور في نطاق بين 1780 دولارا و1800 دولار للأونصة بانتظار إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة والتي قد تؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي المصري الأمريكي لدعمه الاقتصادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 14 و15 ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.18% إلى 22.42 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 958.11 دولار واستقر البلاديوم عند 1853.10 دولار.