العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع 3% حاذية حذو قفزة في…

وكالات – قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 3% يوم الأربعاء بفعل توقعات بزيادة في الطلب للتدفئة هذا الأسبوع وحاذية حذو قفزة 8% في الأسعار الأوروبية من شأنها أن تبقي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت عقود الغاز تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 10.7 سنت، أو 2.9%، لتسجل عند التسوية 3.815 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي السوق الفورية، قفزت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى منذ فبراير.

وفي الأشهر القليلة الماضية، سجلت الأسعار العالمية للغاز مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق من أرجاء العالم على شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد النقص في المخزونات في أوروبا وتلبية طلب قوي في آسيا حيث تسبب نقص في الغاز في انقطاعات للكهرباء في الصين.

وكانت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي قد سجلت أعلى مستوى في 12 شهرا في مطلع أكتوبر لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لأن الولايات المتحدة لديها وفرة في مخزون الغاز وإنتاج وفير للشتاء.

ويجري تداول الأسعار في الخارج عند مستويات مرتفعة حوالي 9 مرات عن العقود الآجلة الأمريكية.