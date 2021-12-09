مدبولي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لـ”ميقاتي”.

ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى القاهرة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها رئيس الوزراء، لبحث مجالات التعاون الثنائي، وأهم الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.