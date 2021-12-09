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مدبولي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لـ”ميقاتي”.

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ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى القاهرة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها رئيس الوزراء، لبحث مجالات التعاون الثنائي، وأهم الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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