رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات المجرية تنفيذ…

اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مع كبرى الشركات المجرية لتفعيل فرص الشراكات الاستثمارية مع الجانب المجري، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير مصر في دولة المجر.

وتم عقد لقاءات متعددة مع كل من شركة Tungsram، والتي تعمل في مجال الصناعات الضوئية وتقديم الحلول المبتكرة المرتبطة بإضاءة الطرق وذلك في 22 دولة وتقوم بتصدير 98٪ من إنتاجها، وشركة جانز الهندسية وتعمل في مجال الهندسة والتصنيع وإنتاج الطاقة والآلات ومحطات الطاقة النووية، وتابعة لـشركة جانز القابضة.

وشارك في اللقاء مجموعة “أتومينرجوماش”، التي تضم أكثر من 50 مؤسسة تعمل في مجال الصناعات الهندسية للطاقة في أوروبا الشرقية، ومجموعة KÉSZ، وهي إحدى أكبر شركات البناء والتشييد في المجر، وشركة korostej للصناعات الغذائية والتي تقوم بتصدير منتجاتها لأكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

كما تم عقد لقاء مع بنك التصدير والاستيراد المجري، والذي يقدم الخدمات التمويلية للشركات المجرية التي تستهدف الاستثمار بالخارج.

وبحث الجانبان خلال اللقاءات الثنائية سبل تقديم الدعم اللازم لبدء نشاط هذه الشركات في مصر بما فيها التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار فضلاً عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام،

كما استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، ودورها في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة على جعل مصر مركزًا رئيسيًا لاستثمارات الشركات المجرية بالمنطقة.