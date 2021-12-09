قطاع الأعمال: شركات المقاولات التابعة تنفذ مشروعات بقيمة 17…

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رنا ممدوح _ استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية – حياة كريمة.
وتضمن التقرير الذي استعرضه توفيق مع المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للقابضة للتشييد والتعمير، نسب الأنجاز في شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) ، النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) ، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالي 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصري.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، مؤكدا أن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.
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