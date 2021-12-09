وزير البترول: مجمع البحر الأحمر أضخم مشروع للبتروكيماويات في…

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع بريندان بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية، على هامش مشاركته فى مؤتمر البترول العالمى بمدينة هيوستن .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال في مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى تقدر استثماراته بحوالى 7.5 مليار دولار ، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات للقمة العالمية للمناخ COP27، فضلاً عن استعراض أوجه التعاون في مجال التدريب والدعم الفني.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات لما سيحققه من فائدة كبيرة وقيمة مضافة من ثروات مصر الطبيعية ويضعها، إلى جانب المشروعات الكبرى الآخرى التي ينفذها قطاع البترول حالياً، في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات.

وأشار إلى أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا ويمثل نموذجاً للمشروعات التى تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير ، أن قطاع البترول يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الأجانب للاستعداد لتنفيذ حزمة مشروعات ومبادرات للتحول إلى الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات والاستفادة من الغازات سيتم اطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستستضيفها مصر في عام 2022.

ولفت إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة بكتل التي حققت نجاحاً مشهوداً خلال ما يقرب من خمسين عاماً من العمل في مصر وقدمت نموذجاً من النجاح والالتزام بالعمل مع الشركات المصرية بقطاع البترول في مشروعات ناجحة.

ومن جانبه أكد بكتل، أن مشروع مجمع البحر الأحمر يعد أكبر مشروع تنفذه الشركة حالياً على مستوى العالم بالتعاون مع شركتى إنبي وبتروجت ويحظى بأولوية قصوى لدى الشركة.

ونوه إلى اعتزازه بالثقة الكبيرة التي منحها قطاع البترول المصري لشركة بكتل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، وأكد على التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وكذلك التزامها بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالمشروع.