وزيرة التجارة تفتتح 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية تضمنت “ماك تك” للماكينات والمعدات ومعرض”اندلينج اكسبو” للروافع والاوناش وماكينات التعبئة والتغليف ومعرض “ايرتك” لضواغط ومجففات الهواء والطلمبات ومعرض “ايرث موفينج” للمعدات الثقيلة والحفارات واللوادر.

جاء ذلك بحضور اجيت جوبتة سفير الهند بالقاهرة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد اهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتةً الى ان القطاع يوفر آلات ومعدات تعتمد عليها قطاعات صناعية وخدمية أخرى وهو ما يسهم في دوران عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأشارت جامع إلى أهمية هذه المعارض في زيادة رواج وتنافسية المنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية بالسوق المصرى والأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن هذه المعارض تحظى برواج كبير على المستويين الإقليمي والعالمي وهو ما ينعكس في 200 شركة من مختلف دول العالم بفعاليات المعارض الأربعة، وفي مقدمتها شركات ألمانية وصينية وتركية وتايوانية وهندية.

وأشارت إلى أهمية المعارض الداخلية والخارجية فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية إلى جانب الارتقاء بجودة ومواصفات الصناعات المصرية فضلاً عن نقل التكنولوجيات العالمية المتقدمة للصناعة الوطنية.

ونوهت وزيرة التجارة، إلى الدور الهام لهذه المعارض الأربعة فى توفير آلات ومعدات متطورة تنتج منتج نهائي متميز ومطابق للمواصفات المحلية والعالمية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي.

وأضافت الوزيرة ان الصادرات المصرية لقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية تعد رابع أكبر قطاع مصدر للخارج حيث بلغت خلال 9 أشهر من العام الجاري نحو 2 مليار و 294 مليون دولار مقارنة بمليار و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42%.

وأوضحت أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تتضمن بريطانيا وسلوفاكيا والسعودية وتركيا والإمارات، وتتضمن أهم البنود السلعية للصادرات المصرية الآلات والمعدات والاجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات الزراعية والطلمبات والمراجل والمحركات ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية.

جدير بالذكر أن المعرض الأول “ماك تك” ويضم فى دورته الحادية والعشرون، قطاعات ماكينات تشكيل المــعادن متعددة المحاور وماكينات سي إن سي وماكينات الليزر، ومخارط وفرايز وماكينات حـفر بالشرارة وقطع بالسلك، وايركت ومناشير ومقــصات هيدروليكية وتنــايـــات، ومعدات اللحام والقطع ومستلزماتها وجميع أنواع العدد الــيدوية والكهربائية والروبوتات الصناعية وأجهزة القياس ومهمات الأمن الصناعي.

والمعرض الثانى “هاندلينج اكسبو” يضم كافة معدات المناولة داخل المصانع والتي تشمل الــروافع والأوناش وأرفف التخزين وماكيــنات تصنيع الكارتون وأوناش الشوكة وصناديق المناولة والموازين وماكيـنات التعبئة والتغليف، والمعرض الثالث “ايرتك” ويضم الشركات المنتجة لجميع أنواع ضواغط الهواء الحلزونية والترددية ومجففات الهواء المضغوط، ومبردات وفلاتر تنقية الهواء ونظم إدارة الهواء ونوافخ الهواء، وطلمبات شفط السوائل الحلقية وأنظمة توزيع وتخزين الهواء، ومولدات النيتروچين والاكسجين وكل ما يتعلق بتكنولوجيا محطات الهواء المضغوط، فيما يضم المعرض الرابع “ايرث موفينج” قطاعات المعدات الثقيلة والحفارات واللوادر.