طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ…

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سي ان بي سي _ ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تراجعت الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 52 عامًا مع خروج سوق الوظائف في الولايات المتحدة من فجوة عصر الوباء.
وسجلت الطلبات نحو 184 ألف للأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر، وهو أدنى مستوى يعود إلى 6 سبتمبر 1969، والذي شهد 182 ألف.
كان من المتوقع أن يصل إجمالي طلبات إعانة البطالة إلى 211 ألف للأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر، وفقًا لمسح اقتصادي أجراه داو جونز.
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