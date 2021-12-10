مال وأعمال

إن إم سي تخرج من الوضع تحت الإدارة في أبوظبي 17 يناير المقبل

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العربية نت _ كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة “”، أن شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية في الإمارات ستخرج من الوضع تحت الإدارة في أبوظبي يوم 17 يناير بدلا من 21 ديسمبر.

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وتعتبر شركة “إن إم سي” أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مرت بمشاكل العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار مما كبد مقرضين في الإمارات وخارجها خسائر كبيرة.

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كانت الشركة قد حصلت على موافقة الدائنين على عملية أدوات التخارج المقترحة لإعادة هيكلة المجموعة التي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.

وخلال التصويت الذي جرى في 1 سبتمبر 2021، تمت الموافقة بتأييد كبير على ترتيب إعادة الهيكلة، حيث صوت 95% من الدائنين المؤهلين للتصويت بالموافقة.

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وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السركة أنه بمجرد التأكيد من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي، من المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين 3 و5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات المجموعة إلى الشركة الجديدة، وكذلك الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة، وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية الـ 34 من الإدارة.

وستظل إن إم سي المحدودة للرعاية الصحية في الإدارة من أجل متابعة بعض دعاوى التقاضي المحتملة نيابة عن نفسها وعن الشركات الأخرى، وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفقا لشروط ترتيب الشركة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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