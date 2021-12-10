رئيس هيئة الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري المجري…

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري المجري، بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، ونائب وزير الخارجية والتجارة المجرية، والرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات المجرية، وممثلي أكثر من 50 شركة مجرية ومصرية.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة مؤكدا انفتاح الحكومة المصرية على كافة مقترحات المستثمرين المجريين لزيادة استثماراتهم في مصر.

ودعا عبد الوهاب المستثمرين من البلدين لبحث آفاق وفرص الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين لتحفيز النمو الحقيقي وتوفير فرص العمل، وشدد على اهمية الشراكات الجادة مع الشركات المصرية لما لها من خبرة في السوق المصرية ونفاذها إلى الأسواق العربية والافريقية، ومالها من مردود إيجابي في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وقد بحث الحضور خطوات تحفيز الاستثمارات المشتركة حتى تصل للمستوى المأمول المعبر عن إمكانات الدولتين، وحجم العلاقات الثنائية، والاستفادة من الشراكات الناجحة بين الجانبين، كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال المنتدي عرضًا تفصيليا بجهود تحسين مناخ الاستثمار من تشريعات وإجراءات تنفيذية وحزم تحفيزية، تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة، مكنت مصر من تصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في قارة أفريقيا.