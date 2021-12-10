: بايدن لا يدرس حظر صادرات النفط الأمريكية لخفض أسعار…

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نقلت وكالة عن مصدر قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأمريكية في سبيل خفض أسعار البنزين.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمس أمرا تنفيذيا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول عام 2035.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيستهدف أيضا خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في كل مشتريات الحكومة الاتحادية في موعد لا يتجاوز عام 2050.
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