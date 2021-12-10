مال وأعمال

: بايدن لا يدرس حظر صادرات النفط الأمريكية لخفض أسعار…

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نقلت وكالة عن مصدر قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأمريكية في سبيل خفض أسعار البنزين.

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كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمس أمرا تنفيذيا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول عام 2035.

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وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيستهدف أيضا خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في كل مشتريات الحكومة الاتحادية في موعد لا يتجاوز عام 2050.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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