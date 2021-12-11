نوفاك: أوبك+ ستواصل زيادة إمدادات النفط لتلبية الطلب…

– قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة، إن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الروسي، أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

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