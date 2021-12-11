التضخم السنوي في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى منذ 40…

سي ان بي سي _ قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن التضخم تسارع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1982 في نوفمبر، مما ضغط على الانتعاش الاقتصادي ورفع المخاطر بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس تكلفة سلة واسعة النطاق من السلع، بنسبة 0.8% على أساس شهر، وبمعدل 6.8% على أساس سنوي وهو أسرع معدل منذ يونيو 1982.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% للشهر و 4.9% عن العام الماضي ، والذي كان بحد ذاته أكبر معدل منذ منتصف عام 1991.

كانت تقدير داو جونز للتضخم سنويًا 6.7% لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي و 4.9% للأساسي.

ومع استمرار مطالبات البطالة في أدنى وتيرة لها منذ عام 1969 ومن المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي مكاسب قوية حتى نهاية عام 2021 بعد الربع الثالث الباهت، لا يزال التضخم يمثل أكبر مشكلة للتعافي.

ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي البيانات عن كثب قبل اجتماعه الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنهم سيبدأون في إبطاء المساعدة التي يقدمونها في محاولة لكبح التضخم.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من الأصول إلى 30 مليار دولار شهريًا، ومن المحتمل أن يبدأ في يناير.

ومن شأن ذلك أن يمكّن الاحتياطي الفيدرالي من البدء في رفع أسعار الفائدة في الربيع المقبل.