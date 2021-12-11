شركات الطاقة الأمريكية تضيف حفارات للمرة السادسة في 7 أسابيع

_ أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات للنفط والغاز الطبيعي للمرة السادسة في سبعة أسابيع، مع استمرار نمو الطلب على الطاقة بعد انهياره بسبب فيروس كورونا في العام الماضي.

جاءت الزيادة في عدد الحفارات برغم تراجع سعر النفط في ستة من بين الأسابيع السبعة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع إلى 576 على مدار الأسبوع الذي انتهى في العاشر من ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وبذلك يكون إجمالي عدد حفارات النفط والغاز مرتفعا بمقدار 238 حفارا، أو 70 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عدد حفارات النفط الأمريكية أربعة حفارات إلى 471 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020 في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع ثلاثة إلى 105، أعلى مستوى منذ مارس 2020.