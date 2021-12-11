عجز الميزان التجاري يتراجع بنسبة 22.5% خلال سبتمبر

العربية نت _ كشفت بيانات حديثة، تراجع قيمة العجز التجاري لمصر إلى 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 22.5%.

وفق البيانات التي وردت بالنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 2.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع ومنها الأسمدة بنسبة 90.2%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 57.0%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5%، الملابس الجاهزة بنسبة 22.6%.

في المقابل، انخفضت قيمة صادرات بعض السلع ومنها منتجات ألبان بنسبة 7.4%، الأقمشة القطنية بنسبة 3.1%، الأثاث بنسبة 39.0%، السكر المكرر بنسبة 60.3%.

على صعيد الواردات، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.2%، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.84 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 5.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع ومنها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 24.2%، البترول الخام بنسبة 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 33.9%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.2%.

في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع، ومنها القمح بنسبة 30.0%، سيارات الركوب بنسبة 22.3%، فول الصويا بنسبة 21.1%، أجهزة تلفون للأفراد بنسبة 40.3%.