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الصين تعلن تطعيم 82.5% من سكانها بشكل كامل

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وكالات – أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، اليوم السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

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وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه “حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل”، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

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كذلك أعلن أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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