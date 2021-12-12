مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات في دبي يستمر عند أعلى مستوى في عامين…

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سي ان بي سي _ حافظ مؤشر مديري المشتريات PMI الخاص بإمارة دبي والصادر عن IHS Markit على مستواه الذي سجله في أكتوبر عند 54.5 نقطة، والذي يعتبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2019، خلال شهر نوفمبر 2021.

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ومع استمرار النشاط العام في الارتفاع بشكل قوي، فقد تراجعت الثقة فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وظلت أضعف بكثير من اتجاهات ما قبل جائحة كورونا، ولذلك فقد كان معدل التوظيف ضعيفا، حيث انخفضت أعداد الوظائف بشكل طفيف لأول مرة منذ مايو.

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هذا وارتفع معدل نمو المبيعات إلى أعلى مستوياته في 28 شهرا، يتصدره قطاع السفر والسياحة على مستوى القطاعات، وكان أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة جيدا أيضا، في حين عانت صناعة الإنشاءات من ضعف الطلب والقيود من ناحية العرض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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