جريدة دوت الخليج تنظم وتستضيف صالونا شهريا عن قضايا الاقتصاد…

في خطوة جديدة نحو صناعة المحتوى المتميز الملتزم بالتخصص والعمق والتنوع.. تستعد جريدة دوت الخليج لتنظيم واستضافة صالون اقتصادي شهري، يجتمع فيه ممثلون من قادة مجتمع الأعمال وصناع القرار، لمناقشة إحدى القضايا الاقتصادية العاجلة.

تسعى جريدة دوت الخليج من وراء تنظيم الصالون الشهري إلى ضمان مناقشات ثرية حول التفاصيل الدقيقة والجوهرية التي تخص قضية بعينها، سواء كانت هذه القضية تمسّ قطاعًا استثماريًّا، أو ترتبط بوضع الاقتصاد الكلي، ويشترط في القضايا التي سيتم تناولها أن تتسم بالحيوية بصورة لا يمكن معها إرجاء مناقشتها لمؤتمر دوت الخليج السنوي الذي يشهد حضورًا كبيرًا من مجتمع الأعمال وصناع القرار.

وفي إطار الحرص على التنوع والاستفادة من الإمكانات التي تتيح أفضل وصول لجمهور جريدة دوت الخليج، سيتم بجانب نشر المناقشات في العدد الأسبوعي والبوابة الإلكترونية، بث الصالون الشهري بصيغة الفيديو على مختلف قنوات التواصل مع المتابعين، ومنها اليوتيوب وصفحات دوت الخليج على مواقع السوشيال ميديا.

تأسست جريدة دوت الخليج في 29 أبريل 2018، ونظمت في نفس اليوم، مؤتمر دوت الخليج السنوي، الذي شارك في نسخته الأخيرة 4 من وزراء المجموعة الاقتصادية ونخبة من كبار رؤساء الشركات والبنوك ورجال الاقتصاد. وأطلقت دوت الخليج بوابتها الإلكترونية hapijournal.com، في مايو 2018، لتكون أول بوابة اقتصادية مصرية تمزج بين المحتوى المجاني والاشتراكات المدفوعة مسبقًا.

وفي يونيو 2020.. أطلقت دوت الخليج تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية بنظامي الآندرويد وآي.أو.إس، وفي الشهر نفسه، أعلنت دوت الخليج عن تدشين نشرتها اليومية بصيغة بي.دي.إف.

وتسعى جريدة دوت الخليج عبر منتجاتها المختلفة لأن تكون منصة اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات القارئ المهتم بالشأن الاقتصادي، وتحرص دائمًا عبر شعارها “الالتزام بالتخصص”، على البعد تمامًا عن المحتوى المبتذل والإثاري، وتتمسك بالحفاظ على رصانة المحتوى وقوته وتأثيره، ولا تتوقف عن الاجتهاد من أجل توفير ما يلبي ويحترم احتياجات قرائها.