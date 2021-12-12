سلطنة عمان تعلن إعادة دراسة أسعار الكهرباء والمياه

– نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الاحد عن وزير المالية قوله إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه.

وأضافت الوكالة أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.