إبراهيم عشماوي: عقود ثلاثية لبناء المستودعات الاستراتيجية…

إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل اتفاقية بناء 4 مستودعات استراتيجية، مؤكدًا أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها ستكون ثلاثية الأطراف وتضم كلًّا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي الجهة المستفيدة من السعات التخزينية للمستودعات، و3 شركات من القطاع الخاص وهي أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت وأبناء حسن علام كجهات منفذة، وشركات أجنبية تتولى عملية التشغيل وميكنة المستودعات وتشغيل النظم الإلكترونية الحديثة، مثل «دي بي شنكر» و»أجيليتي». هذا المحتوى للمشتركين فقط

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