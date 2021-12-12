ألاميدا تستهدف استثمار مليار جنيه لتجهيز مستشفى العاصمة…

دوت الخليج – أعلنت شركة ألاميدا للرعاية الصحية عن استثمار مليار جنيه لتجهيز “أول وأكبر مستشفى” في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تحالف يضم أيضًا الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات “C.S.C.E.C” وشركة الحاذق للإنشاءات بالشرامة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وذكرت ألاميدا، في بيان مساء اليوم عقب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان، أن الوزارة ستوفر قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة بالقرب من حي الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وستتولى الشركة تشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء، وذلك بعد 36 شهر من تاريخ التعاقد.

ووفق بيان الشركة، ستتولى ألاميدا- بموجب هذه الشراكة- تشغيل المستشفى لمدة 49 عامًا قابلة للتجديد، في حين أن المنشأة ستكون مملوكة للوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم بناؤها من خلال شركة CSCEC الصينية وشركة الحاذق المصرية ويستعين التحالف المسئول عن إقامة وإنشاء وإدارة المستشفي بأعلى مستوي من الإستشاريين العالميين في مجال الإستشارات الهندسية والمعمارية المتخصصة في المجال الطبي مثل المكتب العالمي “HKS” والاستعانة بشريك عالمي في المساهمة والاشتراك في وضع المعايير الطبية العالمية والإدارة الطبية لذلك الصرح الطبي العالمي.

في يوليو 2021، اجتمعت وزارة مرافق الإسكان والمجتمعات العمرانية ورحبت باقتراح ألاميدا لإنشاء مستشفى “تضاهي المستشفيات العالمية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

ووفق البيان، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 سرير للرعاية المركزة، 200 سرير فردي، 10 غرف للعمليات، بالإضافة الى تقنيات إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت، معملين للقسطرة القلبية، أجهزة المعجل الخطي، وبرنامج شامل لعلاج الأورام.

وستضخ ألاميدا استثمارات “ضخمة” لإنشاء مراكز التميز في جميع منشأتها، بحسب البيان؛ حيث توفر “خدمات طبية متكاملة للمرضى تضم أحدث التقنيات المتطورة وتغطي 7 تخصصات رئيسية، هي: علوم القلب، وعلوم الأعصاب، وعلوم الأورام، وعلوم جراحة العظام والعمود الفقري، وعلوم الكلى وزرع الكلى، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وزراعة الكبد، وأمراض الجهاز التنفسي”.

وأشارت إلى أنها ستعقد شراكة واسعة النطاق مع مجموعة عالمية متخصصة في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا للاستفادة من أفضل الخبرات الطبية الدولية، وسوف توفر مركز تدريب لتعزيز مهارات الأطباء والممرضين الجدد.

قال الدكتور فهد خاطر، مالك ورئيس مجلس إدارة ألاميدا للرعاية الصحية أن هذه الشراكة “تأتي ضمن خططنا الاستراتيجية لتوسيع تواجدنا جغرافيا وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى. كما اننا سنتعاون مع أفضل سلسلة مستشفيات دولية بهدف نقل الخبرات لضمان إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات المعقدة بأحدث التقنيات فى مصر”.

وقال نيراج ميشرا، المدير التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية: “يمثل توقيع المذكرة حدثاً بارزاً في مسيرتنا نحو تعزيز تواجدنا الجغرافي، وتدعيم كفاءتنا، حيث نهدف إلى وضع المستشفى على الخريطة العالمية كمركز متميز للتدريب في مصر وإفريقيا”.

ونظرا لاستمرار الموجات المتوالية لجائحة كورونا وتحوراته الجديدة، سيوفر المستشفى مركزا للعزل لمساعدة الدولة على مكافحة الجوائح، وفق البيان.