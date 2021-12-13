السعودية تتوقع 90 مليار ريال فائضا في موازنة عام 2022

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وكالات – كشفت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2022، عن توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 1.045 تريليون ريال من 930 مليار ريال متوقعة لعام 2021.
كما شهدت الموازنة السعودية أيضًا تراجع في النفقات من تريليون ريال متوقعة في عام 2021، لتصل إلى 955 مليار ريال في عام 2022.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يتم تسجيل فائض في موازنة عام 2022، للمرة الأولى منذ عام 2013، يصل إلى 90 مليار ريال.
وفي السياق نفسه، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية تتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وستستخدم الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية
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