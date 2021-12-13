حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ حاجز 800 ألف

أفادت وكالة ، اليوم الأحد، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف.

وتأتي هذه الحصيلة وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة “أوميكرون” الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم في الوفيات بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تكثيف حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.