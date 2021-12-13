مال وأعمال

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ حاجز 800 ألف

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أفادت وكالة ، اليوم الأحد، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف.

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وتأتي هذه الحصيلة وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة “أوميكرون” الشديدة العدوى.

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والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم في الوفيات بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تكثيف حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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