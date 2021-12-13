مصر تفوز بجائزة أفضل فيلم دعائي بالشرق الأوسط عن السياحة…

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دوت الخليج – أعلنت منظمة السياحة العالمية فوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة.
وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي مساء اليوم، أن الفيلم الفائز أصدرته هذا العام؛ لاستعراض “الإمكانيات والمقومات السياحية التي تمتلكها مصر وكيف يطور قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وكانت منظمة السياحة العالمية قد أطلقت مسابقة دولية شارك فيها عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم حول موضوع “الفيديو السياحي”، وذلك قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتي عقدت في العاصمة الأسبانية مدريد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الحالي.
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