قطر للطاقة تتفق مع شل للحصول على 17%؜ من امتيازين في البحر…

وقعت شركة شل للاستكشاف والإنتاج (93) بي في -وهي شركة تابعة لشركة رويال داتش شل بي إل سي -، اتفاقيات مع شركة قطر للطاقة، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 و بلوك 4) التي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر.

ووفقا لبيان الشركة الصادر اليوم، تخضع هذه الاتفاقيات للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة .

وقالت أن هذه الخطوة جاءت بعد اتفاقية مسبقة بامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.

وأكد البيان أن شركة شل ستظل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين.

وذكر أن اتفاقيات Farm Out Agreement (FOA) تمكن أحد المشاركين في المشروع من إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه.

وأضاف أن حصص الشركاء بعد استكمال اتفاقيات FOA ستصل كالتالي:

– بلوك 3: شل 43% (المشغل) وثروة 10% و BHP 30% و 17% قطر للطاقة

– بلوك 4: شل 21% (المشغل) ومبادلة للبترول 27% وثروة 10% و BHP 25% وقطر للطاقة 17%

وقال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب “إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة”.

وأضاف: “كما تجدر الإشارة أيضًا أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصري بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر “.