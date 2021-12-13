عقدان لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز بين البترول وتنمية…

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقدين لتمويل البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك وجهاز تنمية المشروعات وذلك بقيمة 200 مليون جنيه.

وقع العقدين بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس حسانين محمد رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا المشروع بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المحولة لإستخدام الغاز الطبيعى ، مضيفا أنه يمثل نموذجا ايجابيا للتعاون الفعال بين مؤسسات الحكومة من اجل التيسير على المواطنين في الاستفادة من خدمة التحويل إلى الغاز الطبيعي لسياراتهم خاصة مع مزاياه المتعددة والبعد الاقتصادى في ظل انخفاض سعر الغاز مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار مما يحقق وفراً لمستخدميه ، الى جانب التكامل مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ، مشيراً الى أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها صرحت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع ينفذ كمرحلة ثانية خلال العام الحالي وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حيث قام الجهاز بتخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل عدد 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وأضافت أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة. وأفادت أن استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية مما يساعد في الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى جودته العالية حيث يزيد الرقم الاوكتينى له عن 120 اوكتين ، وأوضحت أن الجهاز قد قام منذ بدء تنفيذ هذا النشاط بإتاحة تمويل قدره 452 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 3ر72 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.