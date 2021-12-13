مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود مسجلة 1300 دولار

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وكالات _ تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

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وصعدت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، إلى 1334 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

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وبذلك تكون عقود الوقود الأزرق قد زادت بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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