- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، إلى 1334 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وبذلك تكون عقود الوقود الأزرق قد زادت بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود مسجلة 1300 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.