الصين تسجل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون

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وكالات – قالت السلطات الصحية الصينية إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا، لدى شخص في مدينة تيانجين بشمال الصين.
وأضافت السلطات في بيان، “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سلالة أوميكرون في الصين”.
وتم الكشف عن الحالة عبر اختبار فيروس كورونا الخاص باستخدام عينات مأخوذة من الجهاز التنفسي، وتم إرسال المصاب إلى المستشفى وعزله.
ونقل التلفزيون الصيني عن لجنة الدولة للصحة العامة مطلع الشهر الجاري بدء تطوير لقاح مضاد لـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الأحد إنه من المرجح أن ينتشر المتحور “أوميكرون” أكثر من نظيره “دلتا”، ويتسبب في أعراض أقل حدة، ويجعل اللقاحات أقل فعالية.
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