مال وأعمال

السعودية تخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في الطاقة…

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وكالات – أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

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وفي كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022، أعلن الوزير السعودي أن “المملكة تخطط لاستثمارات بقيمة 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى 2030”.

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وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن يوم أمس الأحد، عزمه على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وأشار إلى أن “الإنفاق في ميزانية الدولة يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، بفائض يصل إلى 90 مليار ريال”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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