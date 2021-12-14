: اليمن يخفض أسعار وقود السيارات 15% مع تحسن قيمة…

– قال مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم الإثنين إن قيادة الشركة قررت تخفيض أسعار وقود السيارات 15% للمرة الأولى في سنوات، وذلك تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية والأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

وأبلغ المسؤول أنه بموجب القرار الذي سيبدأ سريانه من غد الثلاثاء، ينخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 18600 ريال أي حوالي 14.3 دولار من 21800 ريال أي حوالي 16.5 دولار.

وكانت شركة النفط الحكومية قد دأبت على الإعلان في أواخر كل شهر عن زيادة جديدة كانت آخرها في 22 نوفمبر حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 22.5%، مما أثار موجة غضب دفعت الناس للخروج في مظاهرات مطلع الشهر الجاري في عدن وعدة محافظات بجنوب البلاد للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدا من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.

وقال مسؤول في شركة النفط إن سبب خفض سعر بنزين السيارات هو هبوط الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج فضلا عن تراجع أسعار النفط عالميا وأيضا ارتفاع سعر الريال اليمني.

واستعاد الريال اليمني بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن عقب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين الماضي إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري والذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وارتفع الريال إلى 1350 مقابل الدولار الأمريكي للشراء و1365 للبيع بعد أن كان عند 1600 ريال قبل عشرة أيام، بحسب ما قاله متعاملون وصيرافة في عدن مساء الإثنين.

كانت قيمة العملة المحلية قد شهدت مؤخرا موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار وسط تصاعد تحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وتسبب انهيار قيمة العملة في زيادات حادة في الأسعار وسط عدم قدرة الكثير من اليمنيين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.