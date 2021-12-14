إدارة معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري…

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وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يزيد بمقدار 96 ألف برميل يوميا إلى 8.439 مليون برميل يوميا في يناير.
وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام من أكبر منطقة صخرية، وهي حوض بيرميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المتوقع أن يرتفع 71 ألف برميل يوميا إلى 5.031 مليون برميل يوميا.
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