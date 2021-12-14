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المغرب يسمح باستقبال رحلات جوية استثنائية من 3 بلدان

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وكالات – أعلنت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع جائحة كورونا عن سماح السلطات، بصفة استثنائية، بالرحلات الجوية للركاب نحو المملكة، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

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ووفقا للجنة، فإن هذا القرار يأتي من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب من العودة إلى المملكة، بعد أن ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية.

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وسيبدأ استقبال هذه الرحلات اعتبارا من 15 ديسمبر، “وتخص حصريا المواطنين المغاربة المقيمين فعلا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا”.

وشدد بيان اللجنة على أن المستفيدين من هذه العملية سيتحملون تكاليف السفر، وستعين عليهم تطبيق البروتوكل الصحي وتقديم نتائج اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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