مخاوف أوميكرون وتأثيرها على الطلب تقود أسعار النفط إلى…

وكالات – تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم بفعل القلق من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد يقلص الطلب على الخام مع ظهور شكوك جديدة بشأن فعالية اللقاحات ضد المتحور أوميكرون.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 76 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 74.39 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، أو 0.5%، لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل.

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الرابع من يناير لتقرير سياستهم للإنتاج.

وقال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه يتوقع أن تبقي أوبك+ في اجتماعها القادم على سياستها لزيادات تدريجية في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي اليوم إن أسواق النفط قد تواجه “فترة خطيرة” لأن تراجع الاستثمارات في الاستكشاف والحفر يهدد بانخفاض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول 2030 .