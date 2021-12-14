البترول: إنرجين العالمية تهدف للتوسع في إنتاج الغاز بمصر…

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين العالمية، خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة التي تعمل في مناطق أبو قير وشمال إدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال إدكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبو قير، الأمر الذى يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

كما تم استعراض خطة عملها لبدء انشطة استكشافية جديدة فى مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق.

و أكد وزير البترول على أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية والغازية.

وأوضح أن الوزارة تعمل باستمرار علي تنفيذ سياسات وإجراءات داعمة لتحفيز الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات و تنفيذ خطط طموحة في مجال تنمية الحقول المكتشفة او التوسع في الأنشطة الجديدة للبحث والاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة خاصة من الطبقات العميقة والتي تمثل فرصا جديدة تتطلب المزيد من التكنولوجيات المتقدمة و الاستثمارات لتنفيذ برامج عمل للوصول لاكتشافات جديدة من تلك الطبقات.

وأكد أن التحسن والصعود الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال الأشهر الاخيرة يجعل الوقت مواتيًا لزيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية في صناعة البترول والغاز .

وأشاد الملا بالتعاون الحالي مع شركة إنرجين العالمية أحد الشركاء الذين اتخذوا قرار الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة بعد استحواذها على أصول شركة إديسون على مستوى العالم، حيث تمتلك امكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التى تعد مركزا رئيسيا لعملياتها.

ومن جانبه أكد رئيس شركة إنرجين العالمية انها تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعى في مصر والتعاون مع قطاع البترول المصري لسرعة تنفيذ خطتها الطموح لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال ادكو وشمال العامرية والتي سيتم خلالها التكامل مع البنية التحتية بمنطقة إنتاج أبو قير، كما تركز الشركة علي تنفيذ خطة للبحث والاستكشاف في الطبقات العميقة باستخدام أحدث التكنولوجيات.