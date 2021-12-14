اقتصاد السعودية ينمو 7% في الربع الثالث من 2021

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وكالات _ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 7% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.
وبالمقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 5.7%، بدعم تعافي أسعار النفط.
هذا ويعود النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 9.3% على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي.
وبلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي و 2.6% على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بـ 2.7% على أساس سنوي و 1.1 على أساس ربعي.
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