وزير التموين: مناقشة عمل منطقة لوجيستية ‏للأقماح وتطوير…

إسلام سالم _ بحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي “سيرجي ليفين” ‏والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ‏التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات ‏الغذائية.

ورافق نائب وزير الزراعة الروسي وفداً رسيماً ضم كل من ممثلى وزراة الزراعة الروسية، اتحاد منتجي الأقماح فى روسيا، وكذلك مسئولة مركز جودة الحبوب الروسي، وعددا من بعض رجال الأعمال.

وأكد المصيلحي، خلال اللقاء اليوم، أن روسيا شريك ‏تجاري كبير بالنسبة لمصر، مشيرا إلي انه ناقش مع الجانب الروسي ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواه ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وإفريقيا.

ومن جانبه قال المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن المناقشات ‏بين وزير التموين ونائب وزير الزراعة الروسي “سيرجي ليفين”، تطرقت إلي المشاركة في ما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر.

وأوضح أن الجانبين قد بحثا أيضا عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر كمرحلة أولي مليون ‏طن في العام داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة.

وأشار كمال، إلي أن هذه الشراكات ستساهم في تعظيم المخزون ‏الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات ‏التداول.

وأوضح ‏أن الجانبين اتفقا ‏علي عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في ‏مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع ‏بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.